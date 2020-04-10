Fatih Portakal: ''AKP kendine kötülük yapıyor, sonucuna katlanır''

FOX TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, işten çıkarmaların 3 ay yasaklanması kararını değerlendirdi. Portakal, kararı, "işveren adına siyasi hesaplar" diyerek eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın işten çıkarmaları 3 ay ertelemesi iyi. Ancak, püf nokta ücretsiz izne göndermenin işverenin önceliği olacağı,gelecekte yasallığa evrilebilecek olması.

Böyle bir ortam içinde dahi işveren adına siyasi hesaplar... Siyaseten #AKP kendine kötülük yapıyor. Sonucuna katlanir."

Portakal'ın paylaşımı şöyle: