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  3. 10 Nisan 2020 20:49

Fatih Portakal: ''AKP kendine kötülük yapıyor, sonucuna katlanır''

Fox TV Ana haber sunucusu Fatih Portakal, işten çıakrmaların 3 ay yasaklanması kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Fatih Portakal: ''AKP kendine kötülük yapıyor, sonucuna katlanır''
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FOX TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, işten çıkarmaların 3 ay yasaklanması kararını değerlendirdi. Portakal, kararı, "işveren adına siyasi hesaplar" diyerek eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın işten çıkarmaları 3 ay ertelemesi iyi. Ancak, püf nokta ücretsiz izne göndermenin işverenin önceliği olacağı,gelecekte yasallığa evrilebilecek olması.

Böyle bir ortam içinde dahi işveren adına siyasi hesaplar... Siyaseten #AKP kendine kötülük yapıyor. Sonucuna katlanir."

Portakal'ın paylaşımı şöyle:

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