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Gazeteci İsmail Arı'nın basın kartı iptal edildi

Gazeteci İsmail Arı'nın basın kartı iptal edildi
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"Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla 75 gün cezaevinde kalıp 5 Haziran'da tahliye edilen BirGün muhabiri İsmail Arı'nın basın kartı, İletişim Başkanlığı tarafından iptal edildi.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla 75 gün boyunca cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra 5 Haziran tarihinde tahliye edilen BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın basın kartının iptal edildiği öğrenildi. 

İletişim Başkanlığı yetkilileri tarafından İsmail Arı'ya yapılan sözlü bilgilendirmede, iptal kararına gerekçe olarak "adli sicil" kaydı gösterildi. Ancak işin dikkat çeken tarafı, 5 Haziran'da serbest bırakılan Arı'nın hakkında kesinleşmiş, hüküm giydiği herhangi bir yargı dosyası veya resmi bir adli sicil kaydının bulunmaması. 

İptal kararının ardından sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden bir açıklama yapan İsmail Arı, duruma sert tepki gösterdi. Yalnızca gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 75 gün özgürlüğünden mahrum bırakıldığını vurgulayan Arı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece gazetecilik yaptığım için 75 gün cezaevinde tutuldum. Ben cezaevindeyken İletişim Başkanlığı basın kartımı iptal etmiş. Gerekçe ise “adli sicilimin” uygun olmamasıymış Benim hüküm giydiğim tek bir davam dahi yok. Sadece mesleki faaliyeti nedeniyle cezaevine atılan bir gazetecinin basın kartını iptal edenleri tebrik ediyorum."

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler İsmail Arı BirGün basın kartı iletişim başkanlığı
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