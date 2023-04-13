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İsmail Saymaz'ın ardından Halk TV'de bir ayrılık daha....

İsmail Saymaz'ın ardından Halk TV'de bir ayrılık daha....
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Halk TV'de Sansürsüz isimli programın moderatörü gazeteci İpek Özbey, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. Özbey, Sözcü TV ile anlaştığını açıkladı.

Gazeteci İpek Özbey, Halk TV'den ayrılarak Sözcü TV ile anlaştığını duyurdu. Özbey, sosyal medya hesabından "Sözcü'den aldığım teklif üzerine 15 aydır çalıştığım Halk TV'den dostça ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

 Özbey'in Sözcü TV'de hem gündüz kuşağında hem de haftada bir prime time kuşağında program yapacağı öğrenildi.

Özbey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bir karar aldım. Sözcü'den aldığım teklif üzerine 15 aydır çalıştığım Halk TV'den dostça ayrılıyorum. Burada çok güzel günlerim oldu. Başta sevgili patronum @cafermahiroglu olmak üzere @bengushap ve tüm mesai arkadaşlarıma, kısaca Halk TV ailesine teşekkür ederim" diye yazdı.

Etiketler Gazeteci İpek Özbey İpek Özbey sözcü tv halk tv szc tv sözcütv halktv szctv
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