Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Dev 15 Temmuz Belgeseli

Pek çok özelliği ile dünya tarihinde bir ilk olan ve Türk Halkının muhteşem direnişi ile bastırılan 15 Temmuz kanlı darbe girişimi dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tarihi olay olarak tarihe geçti.

Dünyada tarihinde bir ilk olan 15 Temmuz Darbe Girişiminin dünya medyasında nasıl yayınladığı ve diğer milletlere nasıl aktarıldığı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan “15 Ülkenin Gözüyle 15 Temmuz Temmuz Belgeseli” ile film haline getirildi.

Afrika’dan Amerika’ya Uzakdoğu’dan Avrupa’ya kadar 5 farklı kıtada yer alan 15 farklı ülkede yer alan tüm haberlerin tarandığı ve konunun uzmanı önemli isimlerin röportajların yer aldığı belgesel 4K görüntü kalitesinde Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlandı.

Belgeselde Türkiye Cumhuriyetinin ABD’deki FETÖ Davası Avukatı Robert Amsterdam ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel danışmanı Alexander Dugin gibi önemli isimler yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün Gençdes Projeleri kapsamında hazırlanan, yönetmenliğini Umut Mete Soydan’ın yaptığı belgeselin önümüzdeki günlerde galasının yapılması planlanıyor.

Proje 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin uluslararası medyada nasıl anlatıldığına ilişkin ilk ve tek çalışma olma özelliği taşıyor.