Mine Kırıkkanat'tan Doğu Perinçek'e "Selahattin Demirtaş" tepkisi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasıyla ilgili yazdıklarına tepki gösterdi.

İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'ın kitapları hakkındaki eleştirilere ilk yorum

2014 YILINDA YAZDIKLARINI HATIRLATTI

Kırıkkanat, Saray'ın yeni ortağı Vatan Partisi'nin lideri Perinçek'in 2014 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yazdığı, "Tayyip Erdoğan bundan sonra ne Çankaya'ya çıkabilir, ne başbakan olarak kalabilir. Yeni makamı, Yüce Divan sandalyesidir" mesajını da hatırlatarak şunları yazdı:

PERİNÇEK'E: UTANMAYI BİLİR MİSİNİZ?

"Utanmayı bilir misiniz, Sayın @doguperincek İnsanı edepli yapan, çok gerekli bir duygudur. Siz önce kendi utanma eşiğinizi süpürün."

PERİNÇEK'İN 2014 YILINDA ATTIĞI TWEET

İBB'Yİ SUÇLADIĞI DEMİRTAŞ TWEETİ:

