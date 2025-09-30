  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. NTV muhabirinin Beyaz Saray'daki sözleri sosyal medyayı karıştırdı

NTV muhabirinin Beyaz Saray'daki sözleri sosyal medyayı karıştırdı

NTV muhabirinin Beyaz Saray'daki sözleri sosyal medyayı karıştırdı
Güncelleme:

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın bir basın mensubuyla Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendirdiği anlar Associated Press (AP) kamerasına yansıdı. Sosyal medyanın gündemine oturan Günay'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesini takip eden NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın bir basın mensubuyla sohbeti ABD merkezli Associated Press (AP) kamerasına yansıdı. 

Günay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinden Türkiye'nin hiçbir kazanım elde edemediğini söylediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Gözler NTV'nin nasıl bir karar alacağına çevrilirken, Günay'dan ilk açıklama geldi. 

Hüseyin Günay, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün gündemdeki talihsiz yerim başka ama sizinle paylaşmaya can attığım bir haber vardı. Bugüne denk geldi, tamamen tesadüf. Mutluluğumu sizinle paylaşmak ve bu sevincimize ortak olmanızı isterim. Baba oldum, artık hüso baba diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

 

text-ad
Etiketler hüseyin günay Beyaz Saray ntv
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İngilizlerin gizemli insansız ölüm makinesi deniz aracı Trabzon sahilinden çıktı! İngilizlerin gizemli insansız ölüm makinesi deniz aracı Trabzon sahilinden çıktı! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti! Gerekçesini de açıkladı CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti! Gerekçesini de açıkladı Ünlü meteoroloji uzmanı ''Umarım tahminim tutmaz'' diyerek uyardı Ünlü meteoroloji uzmanı ''Umarım tahminim tutmaz'' diyerek uyardı Türkiye'nin ''Şeytan kız'' olarak tanıdığı ünlü oyuncuyu artık tanımak mümkün değil Türkiye'nin ''Şeytan kız'' olarak tanıdığı ünlü oyuncuyu artık tanımak mümkün değil Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor!
CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de soğuk duş: AK Parti artık 3'üncü parti! Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de soğuk duş: AK Parti artık 3'üncü parti! Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek! Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek! Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Şehirden köye kaçanlar kervanına o da katıldı: İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği Şehirden köye kaçanlar kervanına o da katıldı: İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! ''Ne botoks var ne de dolgu'' demişti; estetiksiz hali ortaya çıktı! ''Ne botoks var ne de dolgu'' demişti; estetiksiz hali ortaya çıktı! Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı! ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı!