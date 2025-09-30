NTV muhabirinin Beyaz Saray'daki sözleri sosyal medyayı karıştırdı

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın bir basın mensubuyla Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendirdiği anlar Associated Press (AP) kamerasına yansıdı. Sosyal medyanın gündemine oturan Günay'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesini takip eden NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın bir basın mensubuyla sohbeti ABD merkezli Associated Press (AP) kamerasına yansıdı.

Günay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinden Türkiye'nin hiçbir kazanım elde edemediğini söylediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.



Gözler NTV'nin nasıl bir karar alacağına çevrilirken, Günay'dan ilk açıklama geldi.

Hüseyin Günay, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün gündemdeki talihsiz yerim başka ama sizinle paylaşmaya can attığım bir haber vardı. Bugüne denk geldi, tamamen tesadüf. Mutluluğumu sizinle paylaşmak ve bu sevincimize ortak olmanızı isterim. Baba oldum, artık hüso baba diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.