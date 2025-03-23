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RTÜK canlı yayınlara müdahale mi etti?

RTÜK canlı yayınlara müdahale mi etti?
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası halk sokağa dökülmüştü. Protestolar devam ederken RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınların kesildiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamada bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK tarafından kanal yöneticilerinin arandığını ve canlı yayınların durdurulmasının istendiğini söyledi. Taşçı kanallara 'lisans iptali' tehdidinde bulunulduğunu da belirtti.

DMM'DEN "CANLI YAYINLAR KESİLDİ" İDDİALARINA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'RTÜK’ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi.” iddiası doğru değildir. RTÜK, 6112 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince 'Kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret ve tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanabileceği' hatırlatmasında bulunmuştur. Dolayısıyla RTÜK’ün uyarısı canlı yayınların kesilmesi değil, mezkur kanun hükümlerine riayet edilmesi yönündedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası halk sokağa dökülmüştü. Protestolar devam ederken RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınların kesildiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamada bulundu.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'İN UYARISI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, televizyon kanallarına bir 'uyarı' daha yapmıştı.

 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!

 Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi,

 Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık.

Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.

Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler RTÜK ekrem imamoğlu canlı yayın
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