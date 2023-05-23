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Sunucu Ebru Baki'nin acı günü

Sunucu Ebru Baki'nin acı günü
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Sözcü TV sunucusu Ebru Baki'nin annesi vefat etti. Baki, acı haberi ''Annem... Ne zor'' ifadeleriyle duyurdu.

Habertürk TV Ekonomi Müdürü olarak tam 5 yıldır görev aldığı kanala veda eden Ebru Baki sonrasında Sözcü TV'te transfer olmuştu.

Ebru Baki'nin bu sabah Sözcü TV'deki yayınına çıkmaması dikkat çekti. Baki'nin annesinin hayatının kaybetmesi nedeniyle ekrana çıkmadığı öğrenildi.

Baki, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

'Cenazemiz yarın öğlen namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacak. Annemi uğurlayacağım.' 

Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunan Baki, "Annem... Ne zor" ifadelerini kullandı.

Etiketler ebru baki sunucu sözcü tv
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