T24 hacklendi: ''Erdoğan gönderdiğiniz Bitcoin’in 2 katını veriyor''

T24 editör paneline sızan hackerlar, köşe yazarı Hasan Cemal'in imzasıyla "Erdoğan gönderdiğiniz Bitcoin’in 2 katını veriyor" başlıklı bir korsan yazı yayınladı.

T24 haber sitesinin hacklenmesi sonucu, Hasan Cemal imzasıyla korsan yazı yayımladı. Yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitcoin dağıttığı ileri sürüldü, "Recep Tayyip Erdoğan şimdi önümüzdeki 24 saat boyunca bitcoin veriyor!" başlığı kullanıldı.

Yazıda, "Recep Tayyip Erdoğan şimdi önümüzdeki 24 saat boyunca bitcoin veriyor 1000 tl’den 1.000.000 tl’ye kadar gönderdiğiniz miktar iki katına çıkacak! adres başına yalnızca bir kez" ifadeleri yer aldı.

Yazısının sonunda Bitcoin adresi de verildi. Söz konusu yazısı, bir süre sonra silindi.

T24'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada,

"5 Eylül 2024 Perşembe sabahı, T24 editör paneline sızan hackerlar, yazarımız Hasan Cemal'in imzasıyla 'Erdoğan gönderdiğiniz bitcoinin iki katını veriyor' şeklinde sahte bir metni yayına aldılar. Yayından kaldırılan sahte içerik nedeniyle güvenlik önlemlerinin kapsamlı bir incelemeye alındığını paylaşır, özür dileriz."