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TELE 1'e soruşturma başlatıldı

TELE 1'e soruşturma başlatıldı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın 'Suriye'de Alevi Katliamı' konulu 18 Dakika yayınının TELE 1'e soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TELE 1 ekranlarında yayınlanan 18 Dakika programının 7 Mart tarihli yayınında Suriye'de yaşananlara dair açıklamalarda bulunan gazeteci Merdan Yanardağ, Suriye'de HTŞ'nin Alevi katliamı yaptığını dile getiren belirterek HTŞ ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sivil, silahsız insanları gözünü kırpmadan katleden gözü dönmüş caniler... Bakın, dinci terörizm bu işte, cihatçı terörizm bu. Mezhep savaşı başlatmak dünyanın Orta Çağ'ına aittir, arızadır. 'İslam dünyasının Orta Çağ'ı devam ediyor.' derken benim kastettiğim buydu. Cihat başlatıp, 'Alevilerin katli vaciptir' diye bildiriler dağıtıp bu katliamları gerçekleştiriyorlar."

Dün akşam yayınlanan bölümde ise Türkiye'nin Suriye'deki olaylara müdahale ederek buna bir son vermesi gerektiğini dile getirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın sözleri için 'Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır.' diyerek TELE 1'e soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ebubekir Şahin'in X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

'Basın özgürlüğü sorumluluk gerektirir!

Her fırsatta İslam âlemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahıslar, bu sefer de Suriye’deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurmuşlardır.

İslam dünyasının ortaçağ karanlığında olduğunu iddia edenler, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamamışlardır.

Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır.

Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır.

6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez.

Hâl böyleyken, Tele 1 ekranlarında 10.03.2025 tarihinde yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ’ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

 

Etiketler Ebubekir Şahin tele1 RTÜK RTÜK başkanı merdan yanardağ
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