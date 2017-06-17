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  3. 17 Haziran 2017 15:17

TRT muhabirlerine şok gözaltı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Körfez krizini sona erdirmek için Suudi Arabistan’a yaptığı kritik ziyaretini izleyen TRT World muhabirleri gözaltına alındı.

TRT muhabirlerine şok gözaltı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kritik Suudi Arabistan ziyaretini izleyen TRT World’ün Pakistan vatandaşı olan muhabiri Hasan Abdullah ile kameraman Nihat Yayman, Mekke’deki otellerinde gözaltına alındı.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre Çavuşoğlu’nun ziyaretini izlemek için özel vizeyle Mekke’ye giden muhabir ve kameraman 10 saat gözaltında tutuldu. İki TRT World çalışanı Çavuşoğlu’nun durumu Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz’e bildirmesi üzerine serbest bırakıldı.

TRT Wold’ün Pakistanlı muhabiri, serbest bırakılmalarında kendilerine yardımcı olan başta Bakan Çavuşoğlu olmak üzere Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğu mensuplarına teşekkür etti.

KATAR’I SORMUŞLAR

Serbest bırakıldıktan sonra şu anda Türkiye’ye dönmek için havaalanında olduklarını belirten muhabir Hasan Abdullah, sorgulamaları sırasında kendilerine Katar’la ilgili birçok şey sorulduğunu söyledi.

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