Usta gazeteci Orhan Can'ın yeni adresi belli oldu

Yeniçağ'da yaşanan görev değişikliği ile ilgili Yeniçağ İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik'in yaptığı açıklama şu şekilde;

Yeniçağ Yayıncılık Grubu'nun 12 Mart günü yaptığı toplantı sonucunda, Yeniçağ ve Günboyu internet siteleri ile Yeniçağ Youtube yayınlarının başına yönetim kurulu temsilcisi olarak başarılı ve deneyimli gazeteci, grubumuzda daha önce Yeniçağ TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmış olan sayın Orhan Can atanmıştır.

Bu atama bilgisi Yeniçağ İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni sayın Batuhan Çolak Bey'e tebliğ edilmiş, kendisi yeni yapılanmada çalışmayacağını belirterek, kurumumuzdan ayrılmayı tercih etmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz edilir.

Yeniçağ Yayıncılık yapılanması; Yeniçağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayri Köklü, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yabuloğlu, Yeniçağ ve Günboyu internet siteleri ile Yeniçağ TV Genel Yayın Yönetmeni Orhan Can olarak çalışmaya devam edecektir.

Yeniçağ Yönetim Kurulu adına Ahmet Çelik