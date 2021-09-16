Veyis Ateş ve Ece Üner'in ödülleri neden iptal edildi ?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda dün yapılan 6. Anadolu Medya Ödülleri töreni öncesinde, eski Haber Türk TV spikeri Veyis Ateş ve eski Show TV spikeri Ece Üner’in ödülleri iptal edildi.

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin 6. Anadolu Medya Ödülleri töreni dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda ödüle layık görülen isimlere ödülleri verildi.

Eski Haber Türk TV spikeri Veyis Ateş’e de yılın erkek haber spikeri ödülü verileceği açıklanmıştı. Ancak Ateş’e verilecek ödülün; suç örgütü lideri Sedat Peker ve SBK Holding Sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın da isminin karıştığı rüşvet tartışmasının ardından iptal edildiği açıklandı. Dernek Başkanı Sinan Burhan ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Son tartışmalardan dolayı iptal ettik. Biz yaptık dernek olarak” dedi.

“REALİTY SHOWA GEÇTİ”

Show TV haber spikeri Ece Üner’in de ödülü iptal edildi. Burhan, Üner’in ödülünün iptal edilme gerekçesini de “Eskiden haber spikeriydi, reality showa geçti. O yüzden iptal ettik. Tamamen teknik. Ana haber spikeri diye ödül vermiştik. Realitye geçince o yüzden değiştirdik” diye açıkladı.

Burhan, Özdemir Bayraktar’a; Bayraktar İHA’dan dolayı Anadolu’ya Ruh Katanlar kategorisinde ödül verdiklerini ve bu ödülü her yıl başka bir önemli isme taktim ettiklerini belirterek, “Mesela geçen sene Nuri Pakdil, ondan önceki sene de Recai Kutan aldı. Anadolu’ya katkı ruh verenler aldı” diye konuştu.