Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin zam oranının belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, ''Toplu sözleşmenin çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı belli oldu. 26 Ağustos’ta ilk toplantısını yapan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirdiği son toplantısında, 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı için ise yüzde 5’lik genel zam artışı kararı verdi.

"Çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum”

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’nin kararını açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplu Sözleşmenin tüm paydaşlar için hayırlı olmasını diledi. Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:



“Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız Toplu Sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten Konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz.”