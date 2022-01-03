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Kilis Belediyesi'nde çalışan memurlara rekor zam

Kilis Belediyesi'nde çalışan memurlara rekor zam

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, belediyede memur olarak çalışan personelin Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinde imzalandığını açıkladı.

Bem-Bir-Sen Kilis Temsilcisi Abdurrahman Datoğlu ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından Sosyal Denge Tazminatı (SDS)sözleşmesi en üst limit olan yüzde 120 üzerinde imzalandı.

"MEMURLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Belediye Başkanı Ramazan, "Bem-Bir-Sen ile 1 ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürürlükte olacak Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinden imzaladık. Memurlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sözleşmenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Sözleşmenin imzalanmasında Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'da hazır bulundu.

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Etiketler kilis belediyesi memur sosyal denge tazminatı
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