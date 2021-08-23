Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranlarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı.

Bakan Bilgin’in açıklamalarından öne çıkanlar:

Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum.

Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.

Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. Enflasyon altında yurttaşımı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.

2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.

2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak.

Kim, ne talep etmişti?

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti.



Hükümet, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu.

3600 Ek Gösterge'de son durum

3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır.

Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlar hazırladılar.