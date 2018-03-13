İşte uçan taksi... İlk kez görücüye çıktı

Alphabet CEO’su Larry Page tarafından desteklenen girişim, Cora isimli otonom uçan taksisini gün yüzüne çıkardı.

Google’ın eş kurucusu ve Alphabet CEO’su Larry Page’in otonom uçan taksi şirketi ilk aracı olan Cora’yı ilk kez görücüye çıkardı.



Larry Page, 2016 yılında iki uçan taksi girişimine yatırım yapmıştı. Bunlardan birisi olan Kitty Hawk, Cora isimli otonom uçan taksisini bir süredir Yeni Zelanda’da test ediyordu.



Cora isimli otonom araç hakkında bugüne kadar bilinenler bir hayli kısıtlıydı. Şirket geçtiğimiz yıl tamamen elektrikli uçan taksinin suyun üzerinde uçan bir prototipinin videosunu yayımlamıştı.



Uçan taksilerini insanların hizmetine sunmak isteyen Kitty Hawk, bugün yayınladığı bir videoda Yeni Zelanda hükümetiyle uçan taksilerin ticari olarak kullanımı konusunda iş birliğine gittiklerini duyurdu.



Sürücüsüz olarak uçan Cora, saatte 150 km hıza ulaşabiliyor ve tam dolu piliyle 100 km yol kat edebiliyor. Dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen taksiler herhangi bir piste ihtiyaç duymuyor.



Yeni Zelanda Araştırma, Bilim ve İnovasyon Bakanı Megan Woods, Cora taksilerinin ülkenin 2050 yılında sıfır emisyona ulaşma hedeflerini destekleyeceğine dikkat çekiyor.



Yeni Zelanda ve Kitty Hawk arasında yapılan anlaşma kapsamında, Cora taksilerinin resmi sertifikalandırma süreci başlıyor. Taraflar ülkedeki ilk uçan taksi ağının üç yıl içerisinde hayata geçirilmesini planlıyor.