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Sıfır aldığı araç başına bela oldu: 8 yıl süren davada karar çıktı

Sıfır aldığı araç başına bela oldu: 8 yıl süren davada karar çıktı
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Ankara'da bir kişi 2015'te aldığı sıfır aracını teknik sorunlar yaşadığı için servise götürdü. Ancak sorunlar devam etti. 2016 yılında aracın yolda yanması üzerine, aracın değiştirilmesi için dava açıldı. 8 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda Yargıtay aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, üretim kaynaklı gizli ayıplı çıkan ve seyir halinde yanan aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı.

Dairenin kararına göre, Ankara'da bir kişi, 2015'te sıfır araç satın aldı. Aracı kullanmaya başladığından itibaren elektrik bağlantısı kesilmesi, ateşleme arızası gibi sorunlar yaşayan araç sahibi, sorunun giderilmesi için aracı servise götürdü ancak bakımlarının yapılmasına rağmen araçtaki arızalar devam etti.

Araç sahibi, 2016'da, kullanımı esnasında aracın aniden yanması üzerine servisten aracın yenisiyle değiştirilmesi istemiyle dava açtı.

Servis, araçta gizli ayıp olmadığını, servise getirildikten sonra araç üzerinde yapılan kapsamlı incelemede herhangi bir sistem arızasına veya soruna rastlanmadığını savundu.

Yakıt deposundan alınan numune üzerinde yapılan incelemede, "içerikte aseton tespit edildiğini" belirten servis, asetonun motor içerisindeki egzoz sıcaklıklarını artırdığını, ABS etrafında bulunması gereken braketin bulunmaması sebebiyle hidrolik ünite kablolarında yanmaya sebep olduğunu savunarak, davanın reddini talep etti.

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, imalattan kaynaklı gizli ayıplı olduğu tespit edilen aracın yapılacak tamiratta değer kaybına uğrayacağı gerekçesiyle açılan davanın kabulüne karar verdi ve aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

İstinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesince reddedilen servis, kararı temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle yerel mahkeme kararlarını onadı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararında, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olduğu belirtildi.

AA

Etiketler ankara sıfır araç emsal karar yargıtay ayıplı araç
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