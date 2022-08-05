Şimdi Tesla düşünsün! TOGG'tan şarj rekoru geldi

TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisinde kurulan TruGo şarj cihazının testleri başladı. TruGo şarj cihazlarıyla, Togg'un bir bataryasının doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde deneme üretimine başlanan Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gemlik Tesisi'ne ilk TruGo şarj cihazının kurulduğu belirtildi. Şarj olan Togg'un da yer aldığı bir videoyla yapılan paylaşımda, şarj cihazlarının, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başlandığı kaydedildi.

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI ALINDI

Togg hafta başında Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını aldı. Şirketin, Trugo ile 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefiyle çıktığı yolda şarj ağı işletmeci lisansı için yaptığı başvuru kabul edildi.

DOLULUK ORANI 25 DAKİKADA YÜZDE 80'E ULAŞIYOR

EPDK'nın yayınladığı "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" kapsamında yaptığı lisans başvurusu kabul edilen Togg, "Trugo" markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giriyor. Trugo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabilecek.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜKSEK GÜZERGAHLARDA 25 KİLOMETREDE BİR ŞARJ CİHAZI

TRT Haber'in haberine göre, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu bulma kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 2 bin soketle hizmet verecek Trugo, trafiğin yoğun olduğu noktalarda da istasyon sayısını artıracak. Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

TOGG, YILIN SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME HAZIR OLACAK

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak.

2030'A KADAR 5 FARKLI MODELDE TOPLAM 1 MİLYON ARAÇ

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.