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Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme! Türk şirket üretecek

Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme! Türk şirket üretecek

5 yıldır otomotiv teknolojilerine yönelik çalışmalar yapan Karel, yerli otomobil TOGG'un bagaj kapağı kontrol ünitesi tasarımı ve üretim faaliyetlerini üstlendi.

Türkiye’nin Otomobili’nin fabrikasının inşaası hızla devam ederken teknoloji alanında da gelişme yaşandı. Elektronik alanında faaliyet gösteren ve yerli şirket olan Karel, TOGG’un araçlarının bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretimini gerçekleştirecek.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre TOGG’la teknolojik açıdan görüşmeler yürütüldüğü ve bunun neticesinde çeşitli projelerin TOGG’a sunulduğu belirtildi.
TOGG ise bagaj kapağı kontrol ünitesi için tasarım ve üretim faaliyetlerinin Karel tarafından yapılmasının kararlaştırıldığını şirkete bildirdi.

Böylece Karel TOGG’un bünyesinde doğrudan tedarikçi listesinde yer alacak.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

“Firmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık.

Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır.

Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.”

Etiketler yerli otomobil togg bagaj karel
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