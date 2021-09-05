12 milyon doz Sinovac aşısının kullanımı durduruldu!

Brezilya’nın federal sağlık kurumu Anvisa, onaylu olmayan bir üretim merkezinden geldikleri gerekçesiyle gerekçesiyle 12 milyon Sinovac aşısının kullanımını askıya aldı.

Brezilya’nın federal sağlık kurumu Anvisa, onaylu olmayan bir üretim merkezinden geldikleri gerekçesiyle gerekçesiyle 12 milyon Sinovac aşısının kullanımını askıya aldı.

Anvisa, Sao Paolo’da yer alan Butantan Enstitüsü’nün kendilerini bir biyomedikal merkezinin Çinli ilaç şirketi Sinovac’la aşıların dolumu ve dağıtımı konusunda anlaştığı konusunda uyardığını açıkladı.

Anvisa’dan yapılan açıklamada bu merkezin incelenmediği, kurumdan acil durum onayı almadığı belirtildi. 12 milyon doz Sinovac aşısının kullanının önlem olarak durdurulduğu belirtildi.

Anvisa, aşıların yeniden kullanıma açılmasından önce merkezde incelemeler yapacak.