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2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili?

Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla devam ederken Delta varyantına karşı 2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech'in mi daha etkili olduğu konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Ertuğrul, CNN TÜRK canlı yayınında aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aşıların etkinliği tartışılmaya devam ederken Ertuğrul, Delta varyantına karşı en etkili kombinasyonu açıkladı.

AŞIDA HANGİ KOMBİNASYON DAHA ETKİLİ?
Ertuğrul şunları söyledi:

Şu andaki bilimsel veriler, Delta varyantına karşı 2 doz Sinovac 1 doz BionTech'in daha etkili olduğunu gösteriyor.

2 doz BionTech'in etkinliği biraz daha düşük, yüzde 70'lerin biraz altında 65-70 arasında ama eğer 2 doz Sinovac olduysanız ve üstüne 1 dozda BionTech yaptırdıysanız koruyuculuk oranları yüzde 90 in üzerine çıkıyor.

 

Etiketler delta delta varyantı biontex sinovac
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