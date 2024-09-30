Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin: Aslolan şampuanın saçı yıkaması değil saç kökünü beslemesidir

Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, Dökülmeleri önlemek, kepeklenmeye karşı önlem almak, güçlü saçlara sahip olmak için saç tellerini yıkayan değil, saç köklerini besleyen şampuanların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizidi.

Şampuan, kullanımı ve saç sağlığı hakkında bilgiler veren Çetin, Halkımızın şampuan tercihini yaparken baz alması gereken püf nokta sadece saçı yıkayanların değil, saç diplerini, saç derisini besleyen doğal şampuanların tercih edilmesinin daha doğru olacağını belirtti.

Çetin, “Saçımız vücudumuzun en önemi figürlerinden birisidir. Saçımızı başımızda tutmak bir tarafa bakımını da en iyi şekilde yapmamız özgüvenimiz ve sağlığımız açısından önemeli bir yer tutmaktadır. Ondan dolayı saçlarımıza gereken değeri vermek, bilinçli olarak bakım yapmamız şarttır.

Toprağa ekilmiş bir fide düşünün!

Çetin, Mesela tarlaya ekilmiş bir fide düşünün. Biz fidenin yaprak ve dalına gerektiğinde su versek dahi bir süre sonra bu fide ölür. Gerektiğinde köküne yani toprağını sulasak o zaman fide yeşererek, gürleşerek büyük gider. İşte saç tellerini besleyen şampuanda toprağa ekilmiş fidenin yaprak dalına su vermek gibidir. Bizim ürettiğimi şampuanlar fidenin kökünü yani toprağını besleyen şampuanlardır.

Saç dökülmesi yoktur. Derinin saçı bırakması vardır

Çetin, Şayet saç kökünü ve diplerini beslemeksek yani saçın derisi ve kökü güçsüz olursa saç belli bir süre deri saçı bırakır ve saç dökülür. Aslında saç dökülmesi diye bir şey yoktur. Saçın deriden ayrılması vardır. İşte diğer şampuanlar sadece saçı yıkarken, Bizim şampuanlarımız saç tellerini yıkarken saç köklerini ve derisini besleyerek güçlü kalmasına yardım eder.

Az köpüren ve doğal şampuan sağlıklıdır

Çetin, Az köpüren doğal şampuanlar saçlarımızın sağlığı açısından çok önemlidir.”Bol kimyasal içeren çok köpüren şampuanların değil de az köpüren ve doğal şampuanların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Çetin,” Yaz aylarında yıpranan saçlarımızın toparlanması adına da tercihlerimizi doğru yapmamız gerektiğini belirtti.

Sağlığınızla Oynatmayın, Sahte, İmitasyon, Merdiven Altı Kozmetiklere Dikkat!

Önce Bakanlık Kaydı

Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, vatandaşı sahte ürünlere karşı uyardı. Kozmetik üretecek firmaların önce Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırması gerektiğinin altını çizen Çetin,”Onay geldikten sonra ürünlerin ÜTS ( ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kaydı yapılır. Bu esnada ürüne ait her türlü bilgi sisteme yüklenir. Bakanlık ‘kaydı alındı’ dedikten sonra ürün kabul edilmiş olur” dedi

3 Ay Boyunca Kontrol

Ürünlerin 3 ay boyunca her gün kontrolden geçtiğini söyleyen İsmail Çetin,” Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ürün piyasaya sürülür. Ama gelin görün ki piyasadaki kozmetik ürünlerinin sadece yüzde 20, 25 gibi bir marka bu aşamalardan geçerek piyasaya sürülüyor. Biz Acvit Kozmetik olarak bütün izinler, raporlar ve testlerden geçtikten sonra ürünü halkımızla buluşturuyoruz” diye konuştu.

UTS Sistemine Girip Bakın

İsmail Çetin, Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemini cep telefonunuza indirin. Kutu üzerinde yazan barkodu okutun. Ürünün kime ait olduğunun, sahte olup olmadığının ortaya çıktığını belirten Çetin, Şayet sahte ise oradaki butona basarak şikâyet kaydını direk bakanlığa oluşturabilirsiniz.”dedi.