  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Bir bu eksikti! Kırmızı ette Salmonella salgını alarmı!

Bir bu eksikti! Kırmızı ette Salmonella salgını alarmı!

Bir bu eksikti! Kırmızı ette Salmonella salgını alarmı!
Güncelleme:

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kıyma kaynaklı Salmonella salgını nedeniyle ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 16 kişinin hastalandığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

ABD’de görülen Salmonella salgınında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), toplamda 16 vakanın New York, New Jersey, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde tespit edildiğini kaydetti.

Salgın nedeniyle 6 kişi hastaneye kaldırılırken, vakaların tek ortak noktasının yedikleri kıyma olduğu belirlendi ancak henüz söz konusu kıymalara yönelik bir geri çağırma yayımlanmadı.

Gerçek hasta sayısının daha yüksek olabileceği ve başka eyaletlerde de görülebileceği kaydedilirken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Salmonella’nın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor. 

Etiketler Salmonella salgını Salmonella kırmızı et salgın abd amerika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Karada, denizde her yerde aynı pislik!
Acil serviste silahlı çatışma: 2'si ağır 5 yaralı var!
AK Parti ve MHP'den vergi artışı ve zam önergerine ret
Merve Boluğur da pembelerini giyip Barbie oldu...
İşte karşınızda ''Arı Adam''
Diyanet İşleri Başkanı'nın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı
İBB başkanlığına sürpriz aday! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na seslendi
Tarım ve Orman Bakanı hakkında soruşturma
Boşanma davaları için bir emsal karar daha
Bu da gürültü cinayeti! Pompalıyla dehşet saçıp intihar etti