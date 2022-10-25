Hastanelerde randevu krizi... Bakan Koca'dan açıklama var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, hastane randevusu tartışmalarına da değindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Azerbaycan'da geçirdiği kaza sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alınan Binali Yıldırım'ın son durumuna ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı, Yıldırım'ın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Koca, ''Belki köprücük kemiği ile ilgili müdahale yapmak gerekir. Muhtemelen yarın yapılabilir'' diye konuştu.

YARALI MADENCİLERİN DURUMU

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında yaralanan işçilerin de aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Üç kişinin şu an entübe durumda olduğunu açıklayan Bakan Koca, ''Bugün veya yarın birini daha ekstübe (Solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla destek sağlamak için nefes borusuna takılan tüpü çıkarma işlemi) etmiş olacağız. Diğer iki hastamız, bir tanesi İbrahim, servisteydi. İki hastamızdan biri de servise bugün yarın çıkabilir. Genel durumları daha iyi'' dedi.

Koca, yaralıların durumlarında kötü gidişin olmadığını ancak iki kişinin durumunun kritik olduğunu belirtti.



SAĞLIKTA RANDEVU TARTIŞMALARI

Devlet hastanelerinde, MHRS'den randevu almayla ilgili yaşanan sıkıntılar bir süredir gündemde. MHRS randevu alma işlemiyle ilgili ortaya çıkan sıkıntılar da Fahrettin Koca'ya soruldu.

Her gün randevulara ilişkin düzenlemelerin olduğunu ancak tamamen istenilen noktaya gelinmediğini söyleyen Koca, bine yakını pratisyen hekim ile beraber 6 bini geçen yeni atamanın olduğunu, atamalarla beraber sıkıntının her geçen gün azalacağını belirtti.

ANKARA'DAKİ HASTANELER KAPATILACAK MI?

Bakan Koca'ya geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Etlik Şehir Hastanesi'nin ardından Ankara'daki diğer hastanelerin kapatılıp kapatılmayacağı soruldu.

Koca konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

''Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi'ne atamalarla birlikte epey hekimin yerleştirmesi yapıldı. Hastanemiz günlük 8 bin poliklinik sayısına ulaşmış durumda, yılbaşında da 20 binleri bulacağını tahmin ediyoruz. Artık hiçbir hastanemizi kapatmıyoruz. O hastanelerin yerine ne yapacağımızı da yakın zamanda söylerim''



ASKERİ HASTANELER YENİDEN MSB'YE Mİ BAĞLANACAK?

Koca'ya ''Darbe girişiminden sonra askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlanmıştı. Tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na devredilir mi'' sorusu da soruldu.

Koca, ''Tekrar bir 15 Temmuz yaşamak istemiyoruz. Nokta'' diyerek ''Biz askerimizin var olan eksikliklerini bakanlık olarak tüm boyutuyla sağlama gayreti içindeyiz. Eğer eksikler varsa da talepler doğrultusunda daha üst düzeyde ne yapılması gerekiyorsa yaparız'' açıklamasında bulundu.