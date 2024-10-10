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Kahve severlere güzel haber: Faydası ortaya çıktı

Kahve severlere güzel haber: Faydası ortaya çıktı
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Yapılan bir araştırmaya göre, kafein tüketiminin kalp sağlığını iyileştirdiği ortaya çıktı.

Romatoloji dergisinde yayımlanan çalışma, artan kafein tüketiminin kalp sağlığını iyileştirebileceğini gösteriyor.

Damar hastalıkları, kan damarlarının zarar görmesine yol açarak kalp krizi ve felç gibi ciddi sonuçlara neden oluyor. Özellikle lupus ve romatoid artrit gibi inflamatuar romatizmal hastalıklardan muzdarip hastalarda bu riskin daha yüksek olduğu bildirildi.

Bugüne dek doktorlar damar hastalıklarına karşı, inflamasyonu durdurmak, kortizon kullanımını azaltmak, sigara içmemek, kolesterolü düşürmek ve yüksek tansiyonu kontrol altında tutmak gibi önerilerde bulundu.

Roma Sapienza Üniversitesi'nden araştırmacılar, hastaların kahve, çay ve kakao gibi içeceklerde bulunan kafeinin damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini söyledi. Yapılan çalışmada, kafeinin, kan damarlarını yenilemeye yardımcı olan endotel hücrelerinin yenilenmesine katkı sağladığı belirlendi.

Araştırmacılar, elde ettikleri bulguları doğrulamak için uzun vadeli bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ve kahve tüketiminin hastalık seyrine etkisinin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini söyledi.

DHA

Etiketler kahve tüketimi kafein kalp sağlığı
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