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Olay iddia: Ünlü köftecinin ürünlerinde domuz eti çıktı, bakanlık ismini açıklayamadı

Olay iddia: Ünlü köftecinin ürünlerinde domuz eti çıktı, bakanlık ismini açıklayamadı
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Türkiye'nin ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti tespit edildi. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mahkeme kararı nedeniyle şirketin ismini açıklayamadığı iddia edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, her gün güncellenen Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi ses getirmeye devam ediyor. 

Bakanlık ekiplerinin yaptığı denetimlerde, ünlü bir köfte zincirinin 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği ancak şirketin aldığı mahkeme kararı nedeniyle isminin açıklanamadığı iddia edildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ederken, TarımdanHaber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan, dikkati çeken bir iddiada bulundu. TV5'te katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin en ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini belirten İnan,"O firma listede yer alsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynar, gündem değişirdi" dedi. 

"Mahkeme kararı nedeniyle açıklanamıyor"

"Bakanlık bir et firması ile ilgili domuz eti tespitinde bulunuyor, fakat firma konuyu yargıya taşıyor. Mahkeme, firma lehine yürütmeyi durdurma kararı aldığı için o firma taklit/tağşiş listesinde yer almamış" şeklinde konuşan İnan, vatandaşları bu konuda uyanık olmaya çağırdı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

Domuz eti skandalı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak, şu ana kadar köfte zinciri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Skandalın ardından firmanın ismi ve olayın detaylarına ilişkin kamuoyundaki merak ise giderek artıyor.

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Etiketler tarım ve orman bakanlığı köfteci domuz eti
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