Oytun Erbaş iş başında: ''Dışkısı bol olan uzun yaşar''

''Koronavirüs Türklere bulaşmaz" çıkışıyla hafızalara kazınan Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu sefer ''Dışkısı bol olan uzun yaşar'' açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'ye gelmeden önce açıklama yapan Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüsün Türklere bulaşmadığını iddia etmesiyle bir anda gündem oldu.

Oytun Erbaş katıldığı bir televizyon programında da "AK Parti olmasaydı akademisyen olamazdım" ifadelerini kullanmıştı.

Oytun Erbaş'ın 4 ay önce Youtube'da international press kanalına konuk olduğu programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Dışkı büyüklüğünün uzun yaşamla ilgili olduğunu ifade eden Oytun Erbaş, "Dışkı miktarı. Dışkı miktarı bol olacak. Az yapıyorsan bağırsak gidik demek. Bir yapıyorum hocam bir tabak. Günde iki yapıyorum çok yapıyorum. Afrika'da bir insan ne kadar çok dışkılıyorsa o kadar sağlıklıdır diyor. Miktar büyük olacak. Dışkısı bol olan uzun yaşar" ifadelerini kullandı.