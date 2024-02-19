Tıpta çığır açan Prof. Dr. Uğur Türe, ünlü dergiye 4'üncü kez kapak oldu

Dünyaca ünlü Türk Beyin Cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe, kendi geliştirdiği ameliyat tekniğiyle dünyanın en prestijli bilimsel dergisi olarak kabul edilen Journal of Neurosurgery’nin kapağında 4’üncü kez yer aldı.

Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe; beynin farklı bölgelerindeki lezyonların başarılı biçimde çıkartılabilmesi için geliştirdiği farklı ameliyat teknikleriyle alanındaki en saygın dergi konumundaki ‘Journal of Neurosurgery’ dergisinde bir kez daha kapak konusu oldu.

İlk kez Kasım 2004’te aynı derginin kapağında hocası Prof. Dr. Gazi Yaşargil ile birlikte yer alan Türe, Mayıs 2016 ve daha sonra da Ağustos 2021’de geliştirdiği yeni ameliyat teknikleriyle kapak konusu olmayı başarmıştı. Son olarak Ocak 2024 sayısının kapağıyla da dördüncü kez beyin ve sinirbilim alanının ‘en önemli’ yayınının kapak makalesine imza atmış oldu.

BEYNE ZARAR VERMEYEN TEKNİK

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkan Prof. Dr. Uğur Türe, kendi geliştirdiği ve bilim dergisinin Ocak 2024 kapak konusu olan yeni cerrahi teknikle çok önemli bir yenilik ortaya koyuyor. “Daha önce beyin ve beyincik arasından yapılan ameliyatlar sırasında o bölgedeki toplardamarlar yakılıyordu ve bu, hastanın iyileşme sürecine olumsuz etki edebiliyordu” diyen Prof. Dr. Türe, ameliyat edilen bölgedeki damarları alışılageldiği gibi yakmak yerine koruyarak beyne zarar vermeden müdahale etmenin bir yolunu buldu. Böylece hem damarlar zarar görmeden korunmuş oluyor hem de ameliyat sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar minimuma iniyor.

Prof. Dr. Türe; yeni tekniğini önce laboratuvarında, sonra da ameliyatlarında kullandı. Böylece hem hastalarının beyinlerinin daha az zarar görmesini sağladı hem de ameliyat sonrası iyileşme hızlarını artırdı.

BEYİN LABORATUVARI KURDU

Sürekli olarak Türkiye’de ve dünyada verdiği eğitimler ve düzenlediği uluslararası konferanslar aracılığıyla pek çok beyin cerrahının yetişmesinde büyük emeği bulunan Prof. Dr. Türe, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde kurmuş olduğu beyin laboratuvarında, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacıların eğitimini ve gelişimini desteklemeye devam ediyor.

DHA