Yavaş hareket etmek bakterilerin yüzeylere yayılmasını sağlıyor

Sheffield Üniversitesi ile Oxford Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar, ölümcül akciğer enfeksiyonlarından sorumlu bir bakteri türü olan Pseudomonas aeruginosa üzerinde çalışma yapmışlar. Bu bakteri, pili adı verilen kanca benzeri uzantılar ile tutunarak yüzeylerde ilerliyor. Araştırmacılar, kaplumbağa ve tavşan hikayesine benzer şekilde; bireysel olarak daha hızlı hareket etmesi için mühendislik uygulanmış bakterilerin, yoğun gruplar içerisinde hareket ederken daha yavaş bakteriler karşısında geride kaldıklarını bulmuşlar.

Genetik, matematik ve on binlerce hücrenin hareketini eş zamanlı şekilde izleyebilen ileri takip algoritmalarının bir bileşimini kullanan araştırmacılar, hızlı hareket eden bakteriler arasında meydana gelen çarpışmaların, bakterilerin dikey şekilde dönmesine ve sıkışmasına sebep olduğunu göstermişler.



Bunun aksine yavaş hareket eden bakteriler boylu boyunca uzanıp hareket etmeye devam etmiş. Yavaş hareket eden bakteriler, bu sebeple yeni bölgeye doğru yapılan yarışı kazanmış ve daha fazla besin elde ederek, nihayetinde daha hızlı bakterilere karşı rekabet üstünlüğü sağlamış. Araştırma, bakterilerde bireysel hücrelerden ziyade bir bütün olarak gruba fayda sağlamak üzere yavaş, dizginlenmiş hareketin evrimleştiğini öne sürüyor. Bulgular Nature Physics bülteninde yayımlandı.