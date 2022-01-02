Yeni virüs alarm verdi! Koronavirüs ve grip karışımı ''flurona'' o ülkede tespit edildi

Dünya koronavirüs varyantlarıyla uğraşırken İsrail, “flurona” olarak adlandırılan ve grip ve koronavirüsün nadir bir karışımı olan çift enfeksiyonun ilk vakasını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tüm dünyada yoğun bir şekilde devam ederken, İsrail'den gelen son dakika haberi ile oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

İSRAİL'DE "FLURONA" ALARMI

Independent'ın haberine göre, İsrail'in “flurona” olarak adlandırılan, grip ve koronavirüsün nadir bir karışımı olan çift enfeksiyonun ilk vakasını bildirdiği açıklandı. Ülkede, genç bir hamile kadına hem grip hem de koronavirüs teşhisi kondu.



HER İKİ TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI

İsrail'in Petach Tikva kentindeki Beilinson Hastanesi'nden Prof. Arnon Vizhnitser, "Gelir gelmez kendisine grip ve koronavirüs teşhisi kondu. Tekrar kontrol etmemize rağmen her iki test de pozitif çıktı" dedi.

Prof. Vizhnitser, "Hastalık aynı hastalıktır: viraldirler ve her ikisi de üst solunum yollarına saldırdığı için nefes almada zorluk yaratırlar" dedi.



İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, iki virüsün kombinasyonunun daha ciddi bir hastalığa neden olup olmayacağını belirlemek için, her iki testi de pozitif çıkan ilk belgelenmiş vakayı incelediği kaydediliyor.

Kadının perşembe günü taburcu olması beklenirken, doktorlar ülkede daha fazla vaka olduğuna inanıyor.