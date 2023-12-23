Alperen Şengün sezonun 8. double-double'ını yaptı

NBA'de normal sezon 6 maçla devam ederken, Milli yıldız Alperen Şengün, Dallas'ı farklı mağlup ettikleri maçta sezonun 8. double-double'ını yapmayı başardı.

Houston Rockets, NBA'deki son maçında Dallas Mavericks'i 122-96 gibi farklı bir skorla yendi. Bu mücadelenin yıldızı, 22 sayı, 15 ribaunt ve 3 asist ile oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün oldu. Rockets bu zaferle sezonun 14. galibiyetini elde etti.

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edilirken, gözler Alperen'in üzerindeydi. Dallas galibiyetinde performansıyla parlayan Alperen, sezonun 8. "double-double"ını gerçekleştirdi. Rockets takımında Jabari Smith 21, Jalen Green ise 17 sayı ile skora katkıda bulundu.

Diğer taraftan Mavericks cephesinde Olivier-Maxence Prosper 20 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ile oynarken, Dexter Dennis ise 18 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle maça damgasını vurdu.

Sacramento Kings, Domantas Sabonis'in muhteşem performansıyla Phoenix Suns karşısında 120-105 galip geldi. Sabonis, 28 sayı, 11 ribaunt ve 12 asist ile "triple-double" yaparak maçın yıldızı oldu.

Kings, bu zaferle sezonun 17. galibiyetini elde etti. Takımda De'Aaron Fox 23 sayı, 6 ribaunt, 7 asist; Keegan Murray ise 21 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle skora katkı sağladı.

Phoenix Suns cephesinde ise Kevin Durant 28 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve Devin Booker 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ile mücadele etse de, takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 121-111

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 117-122

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 122-96

Miami Heat-Atlanta Hawks: 122-113

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 120-105

Golden State Warriors-Washington Wizards: 129-118