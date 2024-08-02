Beşiktaş'ın yeni transferini başkan Hasan Arat duyurdu

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı ekibin yeni transferini "Bir transferin daha lisansı çıkacak. Emirhan Topçu Beşiktaş'ı çok istedi. Hayırlı olsun" diyerek duyurdu.

Beşiktaş, genç stoperin transferi için Çaykur Rizespor'la el sıkıştı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ümraniye'de takımı ziyaret etti. Arat, daha sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde:

"İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız gerekli çalışmaların ardından ihtiyaçlarını bildirdi. Gidecek olan oyuncularımız var, bu normal.14 yabancı ve mavi kart hakkımız var. Avrupa ve Türkiye'de altyapısından en çok oyuncu çıkaran kulübüz. PSG ile bir görüşme yaptım, o görüşmede de bunu net bir şekilde gördüm. Beşiktaş bununla gurur duymalı. Taraftarları heyecanlandıran çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, kartala zeval görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin."

SÜPER KUPA MAÇI

"Boğazın Efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor."

EMİRHAN TOPÇU

"Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun."

TARAFTARA MESAJ

"Taraftarlar Süper Kupa maçında sakin olmalı. Hakemler adil yönetim göstermeli. Yeni TFF'nin ilk sınavı, iyi geçeceğini düşünüyorum."

"SÜPER KUPA'YA PRİM VAR"

"Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa maçı için prim var. Onu yarın futbolculara söyleyeceğiz."