Süper Lig kadrosundan çıkarılan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a bir darbe de UEFA'dan geldi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Türkiye'de yaşanan olaylardan sonra Çakır'ın gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi'nde yöneteceği West Ham United - Sevilla maçı geri alındı. Söz konusu müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu yapacaktı.

KATAR'A GİTME ŞANSI ORTADAN KALKTI

Bu arada 2022 Dünya Kupası'nda maç yönetmeye aday hakemlerin 14 gün sonra yapılacak atletik testlerine katılması planlanan deneyimli hakem Çakır'ın, olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde koşularda olmayacağı vurgulandı. Dolayısı ile Katar'a gitme şansı da ortadan kalkmış oldu.

MHK'DAN İKNA OPERASYONU

Merkez Hakem Kurulu'nun hafta başında yaptığı "klasman operasyonuna" tepki gösterip bu haftaki maçlarını iade ettiği bildirilen Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in, pazar günü oynanacak müsabakalarda VAR hakemi olarak görevlendirileceği öğrenildi.

VAR HAKEMİ OLARAK ATANACAKLAR

Sosyal medyada FIFA kokartlı iki hakemin Mete Kalkavan gibi protesto eylemine gideceği konusu gündem yaratırken, MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun perşembe akşamı Meler ve Kardeşler ile İstanbul'da biraraya geldiği, son gelişmeler üzerine değerlendirme yaptığı kaydedildi. MHK tarafından bu haftaki karşılaşmalar için tebligat alan ancak kurula geri dönüş yapmayan Meler ve Kardeşler'in bu görüşmenin ardından ikna olduğu ileri sürülürken, kendilerinin pazar günü Video Asistan Hakemi olarak atanacağı bildirildi.

İSTİFA BEKLENTİSİ

Tarihe "8 mart Hakem ve Gözlemci Operasyonu" olarak geçen kararların ardından gözler Merkez Hakem Kurulu içinde bazı üyelerin göstereceği tepkiye çevrildi. Özellikle Yunus Yıldırım, Hakan Sivriselvi ve Kamil Abitoğlu'nun istifa edeceği yönündeki iddialar konuşulsa da, üç yöneticinin görevlerine devam edeceği kaydedildi.