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  4. 25 Ocak 2020 22:06

Başakşehir, ligde 16 maç sonra kaybetti

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe yenilgisiyle Süper Lig'de 16 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.

Başakşehir, ligde 16 maç sonra kaybetti
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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe yenilgisiyle Süper Lig’de 16 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ligde en son evinde yine sarı-lacivertlilere kaybetmişti.
Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu. Bu sonucun ardından turuncu-lacivertlilerin ligdeki yenilmeme serisi de sona erdi. Başakşehir, ligde en sonra ikinci haftada sahasında yine Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olmuştu. Okan Buruk’un öğrencileri o müsabakanın ardından oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Başakşehir bu sonucun ardından ligdeki 3. yenilgisini de almış oldu.

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