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Milli Sporcu Fatih Arda İpçioğlu, tarih yazdı

Milli Sporcu Fatih Arda İpçioğlu, tarih yazdı

Daha önce üç kez dünya kupasında finale kalma başarısı gösteren Fatih Arda İpçioğlu, kayakla atlamanın en prestijli organizasyonu olan 4 tepe turnuvasında finale kalan ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, 4 tepe tarihinde finale kalan ilk Türk oldu.

Daha önce üç kez dünya kupasında finale kalma başarısı gösteren Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlamanın en prestijli organizasyonu olan 4 tepe turnuvasının ilk ayağında Almanya’da yapılan eleme yarışmasında 70 sporcu arasından 32. sırada yer alarak finale kalma başarısı gösterdi. Fatih, 4 tepe tarihinde final yarışmasına katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde etti.

Fatih Arda İpçioğlu’nun final yarışı 29 Aralık Çarşamba günü saat 18.15'te başlayacak.

Etiketler Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu rekor tarih
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