Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı yarı finalde
Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Almanya'yı 10-0 yenerek yarı finale çıktı.
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Almanya'yı 10-0 yenerek yarı finale yükseldi.
ALMANYA'YA ŞANS VERMEDİLER
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı.
6 dakika teknik skorla yendiler
Oyuna hızlı başlangıç yapan milli takım, ilk 6 dakikada skoru 10-0'a getirdi. Müsabaka teknik galibiyetle sona ererken, ay-yıldızlılar adını yarı finale yazdırdı.
YARI FİNALDE RAKİP İSRAİL
Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde yarın İsrail ile karşılaşacak.
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