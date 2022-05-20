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  4. Türkiye'nin gururu! Ayşe Çağırır Dünya Boks şampiyonu oldu

Türkiye'nin gururu! Ayşe Çağırır Dünya Boks şampiyonu oldu

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazak Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.

İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

48 kiloda bronz madalyalar ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez ve Bulgar Sevda Yuliyanova Asenova'ya gitti.

 

Etiketler Ayşe Çağırır dünya boks şampiyonu dünya şampiyonu
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