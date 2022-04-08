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Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına bomba jest

Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına bomba jest

Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 500 taraftarı Antalya'ya tatile getireceğini duyurdu.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan hayranlarına büyük bir jest geldi.

Ilıcalı, çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 günlüğüne Antalya'ya tatile getireceğini duyurdu.

İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama:

"Birlikte harika bir beş gün geçireceğimiz, eğleneceğimiz ve Covid sonrası ferahlayacağımız bir otele gideceğiz. Gelip Türkiye'de misafirimiz olacaksınız." 

Etiketler Hull City acun ılıcalı antalya tatil
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