Altay Bayındır'ın Galatasaray'a transfer olduğu iddia edildi!

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler gelecek sezonun transferlerine çevrildi. sarı-kırmızılı takım için gündeme flaş bir iddia geldi.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nde forma giyen genç kaleci Altay Bayındır ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.

TRT Spor muhabiri Barıl Yurduseven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ın gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceğini belirtti.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

1998 doğumlu 21 yaşındaki Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor. Piyasa değeri 250 bin Euro olarak görülen Altay Bayındır bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Ankaragücü formasını 19 kez terletti ve bu süreçte 2 kez sarı kart gördü.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda oynadığı Ankaragücü maçında 90 dakika forma giyen Altay Bayındır, takımı adına kalesinde 6 gol birden görmüştü. Altay Bayındır, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru ve Ndiaye'nin gollerine engel olamamıştı.

