‘Asla o takıma gitmem’ dedi, gitti !

Athletic Bilbao’nun Aymeric Laporte’yi 65 milyon euroya Manchester City’ye sattıktan hemen sonra Real Sociedad’dan Inigo Martinez’i 32 milyon Euro’ya transfer etmesi şaşkınlıkla karşılandı. Bunun nedeni ise Inigo Martinez’in bir dönem yapmış olduğu açıklama.

Transfer haberi duyulur duyulmaz sosyal medyada Inigo Martinez’in Athletic Bilbao’yla ilgili sözlerini içeren haber küpürleri paylaşılmaya başladı. Martinez Nisan 2014’te yaptığı açıklamada ‘Asla o takıma gitmem’ demiş ‘Ben Athletic Bilbao’nun buraya gelip düşmanına 30 milyon euro verip beni alacağını sanmıyorum. Asla Athletic Bilbao’ya gitmem. Bu yüzden çok rahatım’ demişti.

Birçok gazete bu haberi sayfalarını taşımıştı. İşte bu haberler viral oldu. İki Bask ekibi Real Sociedad ile Athletic Bilbao arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Bu nedenle iki ekip arasında yaşanan transferler her zaman soruna neden oluyor. Genelde Basklar her iki takımı da destekliyor. Ancak Inigo Martinez ‘benim ikinci takımım yok’ diyerek Athletic’e kapıları kapatmıştı.

TARAFTARLAR DA MARTİNEZ’İ SİLDİ

Real Sociedad cephesinde de Inigo Martinez’e tepki var. Kulüp daha önce Inigo Martinez forması alan taraftarlara eski formayı istedikleri herhangi bir formayla değiştirebileceklerini açıkladı. Sociedad taraftarlarına göre Inigo Martinez artık tarih oldu.