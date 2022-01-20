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  4. Aslan'ın kabusu bitmiyor: Kasımpaşa'ya 3 golle mağlup oldu

Aslan'ın kabusu bitmiyor: Kasımpaşa'ya 3 golle mağlup oldu

Aslan'ın kabusu bitmiyor: Kasımpaşa'ya 3 golle mağlup oldu

Galatasaray Süper Lig'de üst üste 3. maçında da mağlup oldu. Aslan, öne geçtiği karşılaşmada taraftarı önünde skoru koruyamadı.

Sarı Kırmızılılar için Süper Lig'in ikinci yarısı kabus gibi geçiyor. 20. haftada Giresun, 21. haftada Hatayspor'a kaybeden Aslan, bu hafta da Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Taraftarın artık sabrı taştı.

PROTESTOLU MAÇ
Galatasaraylı taraftarlar özellikle maçın ikinci yarısında büyük protesto yaptı. Burak Elmas istifaya davet edildi, futbolcular ıslıklandı. Yeni teknik direktör Domenec Torrent, görevine hiç sağlıklı bir ortamda başlamadı.

KÖTÜ BAŞLANGIÇ
İspanyol hoca Torrent, Galatasaray'daki serüvenine kabusla başladı. Geçen hafta Hatayspor maçında görevi devralan Torrent, 4-2'lik mağlubiyetten sonra bu kez 3-1'lik yenilgi yaşadı.

İYİ BAŞLAMIŞTI
Maça baskılı başlayan Aslan, 39'da Halil'in şık golüyle öne geçti. Ama sevinç uzun sürmedi. Donk, 45+2'de skoru eşitledi. 60. dakikada Umut Bozok öne geçirdi. Maçın uzatma dakikalarında Varga skoru belirledi: 3-1.

Etiketler Galatasaray Kasımpaşa kasımpaşa galatasray
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