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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a basın toplantısı tepkisi: 'Burası Türkiye, istediğimizi yaparız' diyecek

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a basın toplantısı tepkisi: 'Burası Türkiye, istediğimizi yaparız' diyecek
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Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, pazar günü yapılacak tarihi başkanlık seçimi öncesinde Mourinho transferi ve basın toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de yapılacak tarihi başkanlık seçimi öncesi adaylardan Aziz Yıldırım, Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM'DAN MOURINHO TEPKİSİ

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho'ya tercümanlık yapıyor kendisi (Ali Koç). Mourinho, 'Basın toplantısı çok uzun sürdü' diyor. Ali Koç, "Türkiye'ye hoş geldin" diyor. Bu kadar Türkiye'yi de aşağılamanın anlamı yok. 'Burası Türkiye, istediğimizi yaparız' diyecek orada. Ülkemiz ile ilgili yanlış şeyler konuşuluyor, bunlar olmaz" ifadelerini kullandı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Jose Mourinho basın toplantısının uzaması sonrası, "20 yıllık kariyerimin en uzun basın toplantısı oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Aziz yıldırım Jose Mourinho türkiye basın toplantısı
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