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  1. 29 Nisan 2017 09:28

Basel üst üste 6. kez şampiyon

Basel, İsviçre Süper Ligi'nde bitime 6 hafta kala üst üste sekizinci, toplamda da 20. şampiyonluğunu elde etti.

Basel üst üste 6. kez şampiyon
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İsviçre Süper Ligi'nde bitime 6 hafta kala Basel şampiyonluğunu ilan etti.

Basel, ligin 30. haftasında deplasmanda Luzern ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Basel Luzern'i 2-1 yendi ve puanını 77'ye çıkardı. Bitime 6 hafta kala bir maçı eksik 2. sıradaki Young Boys ile arasındaki puan farkını 24'e çıkaran Basel şampiyon oldu.

Basel, İsviçre Süper Ligi'nde üst üste sekizinci, toplamda ise 20. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Luzern karşısında Basel'e galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 3. dakikada Seydou Doumbia ve 71. dakikada Renato Steffen kaydetti. Luzern'in tek golünü ise 88. dakikada Marco Schneuwly attı.

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