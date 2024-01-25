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Bayern Münih Sacha Boey için bir kez daha devrede!

Bayern Münih Sacha Boey için bir kez daha devrede!
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Galatasaray'ın 2021-22 sezonu başında 1.15 milyon euroya transfer ettiği Sacha Boey, Bayern Münih'in radarında.

Galatasaray'ın 2021-22 sezonu başında 1.15 milyon euroya transfer ettiği Sacha Boey, gösterdiği performansla dev kulüplerin radarında.

Sacha Boey'e talip olan takımların başında ise Bayern Münih geliyor.

Ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Bayern Münih'in, Galatasaray'ın yüksek bonservis talebi sonrası transferin zora girdiği iddia edilmişti.

Öte yandan Sky'ın geçtiği habere göre Bayern Münih, Sacha Boey'dan vazgeçmiş değil.

Alman devinin ilk tercihi Nordi Mukiele olsa da Galatasaray'ın başarılı sağ bekinin hala listede olduğu ancak henüz yeni bir temas gerçekleştirilmediği haber detayında yer aldı.

Bu arada Galatasaray'ın Sacha Boey için 20-25 milyon euro talep ettiği vurgulandı.

Fransız sağ bekin transferinin söz konusu rakamlara gerçekleşmesi halinde Boey, kulüp tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihe geçecek.

Galatasaray ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 31 maça çıkıp 2790 dakika süre aldı ve 2 gollük katkı verdi.

Etiketler Bayern Münih Sacha Boey bonservis
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