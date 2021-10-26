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Beşiktaş'ta Larin'e yeni sözleşme imzalayacak

Beşiktaş'ta Larin'e yeni sözleşme imzalayacak

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisindeki galibiyetini getiren 2 golün sahibi Cyle Larin'de yeni sözleşme ile ilgili sıcak gelişme yaşanıyor.

Dünkü Galatasaray derbisinde takımına galibiyeti getiren Cyle Larin'de sıcak gelişme yaşanıyor. Kartal'ın sezon başında sözleşmesini uzatmak istediği 26 yaşındaki forvet, takımda kalacağını sinyalini dün oynanan maçın ardından verdi. Larin, yayıncı kuruluş muhabirinin yeni sözleşme ile ilgili sorusuna "Burada oynamak istiyorum" diyerek karşılık verince akıllara yeni sözleşme ile ilgili gelişmelerin olduğu geldi.

Atiba'nın tavsiyesiyle gelmişti
Beşiktaş 'a 2017-18 sezonunun devre arasında Atiba Hutchinson'ın tavsiyesi üzerine MLS ekiplerinden Orlando City'den gelen Cyle Larin, o sezon çıktığı 4 maçta 4 gol kaydetmiş ancak Şenol Güneş tarafından çok tercih edilmemişti. Sonraki sezon da tecrübeli teknik adam tarafından yedek soyundurulan Kanadalı futbolcu, 2018-19 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı. 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş larin
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