Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sürpriz plan!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ligin geri kalanı için planlarını yaptı. Şampiyonluk şansı diğer rakiplerine göre daha az olan siyah beyazlılar, kalan haftalarda genç oyuncuları oynatmayı planlıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile özel bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, genç futbolculara şans vermek istediğini yönetime iletti. Yönetim bu karara saygı duyarak olumlu cevap verdi. Beşiktaş önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlara genç oyuncu ağırlıklı hazırlanacak.

