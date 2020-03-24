Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi sonuçlandı!

Beşiktaş Yönetcisi Emre Kocadağ, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle test yaptıran futbolcular ve teknik heyet ile ilgili açıklama yaptı. TRT Spor'a bağlanan Kocadağ, "Oyuncularımızda ve teknik heyetimizde corona virüsüne rastlanmamıştır" dedi.

İşte Kocadağ'ın açıklamaları;

"Derbide Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık. Süreç uzarsa, liglerin oynanması pek mümkün olmayabilir. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Bu süreçte kulüpler zarar görecek ama genel karar UEFA, FIFA ve TFF görüşmeleri sonrası belli olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'IN TEST SONUCU AÇIKLANDI!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, "Az önce Sergen Yalçın’la konuştum “Teknik heyet, futbolcular ve ilgili idarecilere yapılan korona testlerinin sonucu çıktı: Herkes negatif” ifadelerini kullandı.

