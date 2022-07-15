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  4. Bomba iddia: Pjanic, Türkiye'de kaldı, Galatasaray ile anlaştı!

Bomba iddia: Pjanic, Türkiye'de kaldı, Galatasaray ile anlaştı!

Bomba iddia: Pjanic, Türkiye'de kaldı, Galatasaray ile anlaştı!

Galatasaray'ın geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Miralem Pjanic'le anlaştığı ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Miralim Pjanic'le anlaştığı iddia edildi. Sarı kırmızılı yöneticilerin bonservisi Barcelona'da olan Pjanic'e teklif yaptıkları ve şartlı olarak olumlu yanıt aldıkları ileri sürüldü.

Şu anda Barcelona ile yeni sezon hazırlıkları için kampta bulunan Pjanic'in kadroya girememesi halinde Galatasaray'a gelebileceğini bildirdiği iddia edildi.

Kariyeri boyunca toplam 575 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 73 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 111 kez de asit yaptı.

Pjanic, geçen sezon son haftalarda sakatlığını ileri sürerek çoğu maçta Beşiktaş formasını giymemişti.

Etiketler Beşiktaş Pjanic türkiye
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