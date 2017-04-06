Deniz Naki'ye bir şok daha !

Deniz Naki'ye bir ceza daha geldi! Terör örgütü propagandası yapmaktan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilen Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Deniz Naki'ye bir şok da Tahkim Kurulu'ndan geldi.



TFF Tahkim Kurulu, Bucaspor ile oynadıkları maçta rakip takım sporcusuna yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle aldığı 6 maç cezaya itiraz eden Deniz Naki'yi reddetti ve kararı onadı.



Öte yandan Naki'nin toplamda 7,500 TL'lik cezasında da indirime gidilmedi.



İŞTE TAHKİM KURULU'NUN KARARI



"Amed Sportif Faal. Kulübü ve kulüp futbolcusu Deniz Naki'nin, PFDK'nın 23.03.2017 tarih ve E.2016-2017/851 - K.2016-2017/992 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Amed Sportif Faal. Kulübü futbolcusu Deniz Naki'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a, 35/4 ve 11. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Amed Sportif Faal. Kulübü futbolcusu Deniz Naki'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine; cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Deniz Naki hakkında verilen 3 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/168)



karar verilmiştir"



DENİZ NAKİ'NİN HAPİS CEZASI ALDIĞI DAVANIN SEYRİ



Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 'terör örgütü propagandası' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Deniz Naki için ilk duruşmada beraat kararı vermiş, savcının itirazı üzerine dava dosyası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.



Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Naki hakkındaki beraat kararını bozarak, yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.



Kararda, futbolcu olan ve birçok kişi tarafından tanınan sanığın, sosyal medyadaki paylaşımlarını ülkede terör olaylarının arttığı, çukurların kazıldığı, barikatların kurulduğu ve güvenlik güçlerine silahlı saldırıların olduğu ortam ve koşullar altında yazdığının tespit edildiği bildirilmişti.